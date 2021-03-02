Українці зможуть повернутися додому з Ізраїлю: названо дату авіарейсу
Фото: літак МАУ (РБК-Україна)
Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний авіарейс Київ - Тель-Авів - Київ для повернення громадян додому. Літак авіакомпанії МАУ вилетить з Тель-Авіва 4 березня о 05:30 ранку.
Оскільки цей рейс не є регулярним, то придбати квитки на нього не можна на сайті МАУ. Квиток можна придбати за посиланням: https://bit.ly/2PmyIHn. Для того, щоб виїхати з Ізраїлю не треба жодних дозволів.
Щоб потрапити рейс додому, потрібно:
- придбати квиток;
- за 24 години до вильоту подати онлайн-декларацію про стан здоров'я на сайті уряду Ізраїля;
- мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту (виключення для перехворілих та вакцинованих);
- пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників аеропорту.
Нагадаємо, наприкінці лютого в МЗС анонсували спеціальний авіарейс для повернення українців з Ізраїля. Однак спочатку було невідомо, коли він відбудеться.
Як писало РБК-Україна, уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину. У квітні країна може повернутися до звичного до пандемії способу життя.