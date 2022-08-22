Документы в приложении "Дія" переведут на английский язык

В Украине активно работают над международной интеграцией приложения "Дія". Следующий этап - документы на английском языке.

Об этом в своей колонке для РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас мы запустили бета-тест загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения в "Дія". Благодаря тестированию проверим, правильно ли отображаются все поля и корректно ли работает переключение языка. Всего за сутки к тестированию присоединились более 6 тысяч украинцев", - написал Федоров.

По его словам, благодаря англоязычным документам украинцы, более 5,5 млн из которых вынужденно находятся за границей, смогут пользоваться цифровыми документами за пределами Украины.

"Кстати, права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это еще один шаг к признанию действия по всему миру. Эту услугу мы реализовываем совместно с МВД, ГМС, главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех", - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Постановлением также утвержден перечень стран, которые смогут получать такие данные.