Украинцы смогут получить COVID-прививку в Польше, но есть условие
Украинцы, проживающие на территории Польши, смогут бесплатно получить прививку от коронавируса. Вакцинация иностранцев в Польше начнется на третьем этапе.
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Польши, передает "Укринформ".
Получить COVID-прививку смогут только те граждане Украины, которые легально находятся в стране, например, имеют карту временного или постоянного проживания. Наличие медицинского страхования не является обязательным условием.
"Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны", - пояснили в польском Минздраве.
Для прививки от коронавируса украинцам придется предъявить паспорт.
По данным польских властей, в Польше на начало 2020 года находились около 1,3 млн украинцев. По состоянию на январь 2021 года карты временного или постоянного пребывания в Польше имели более 244 тысячи граждан Украины.
Напомним, 8 февраля Польша получила первую партию COVID-вакцины Pfizer. В страну привезли 120 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Как писало РБК-Украина, Польша планирует в первом квартале 2021 года вакцинировать от коронавируса 3 млн человек. По состоянию на начало февраля были вакцинированы более 1,17 млн граждан.