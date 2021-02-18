Украинцы смогут получить COVID-прививку в Польше, но есть условие

Украинцы, проживающие на территории Польши, смогут бесплатно получить прививку от коронавируса. Вакцинация иностранцев в Польше начнется на третьем этапе.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Польши, передает "Укринформ" .

Получить COVID-прививку смогут только те граждане Украины, которые легально находятся в стране, например, имеют карту временного или постоянного проживания. Наличие медицинского страхования не является обязательным условием.

"Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны", - пояснили в польском Минздраве.

Для прививки от коронавируса украинцам придется предъявить паспорт.

По данным польских властей, в Польше на начало 2020 года находились около 1,3 млн украинцев. По состоянию на январь 2021 года карты временного или постоянного пребывания в Польше имели более 244 тысячи граждан Украины.