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Українці зможуть отримати COVID-щеплення в Польщі, але є умова

Новость на русском → Варшава, Четвер 18 лютого 2021 20:27
Українці зможуть отримати COVID-щеплення в Польщі, але є умова Фото: щеплення (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українці, які проживають на території Польщі, зможуть безплатно отримати щеплення від коронавірусу. Вакцинація іноземців в Польщі розпочнеться на третьому етапі.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі, передає "Укрінформ".

Отримати COVID-щеплення зможуть тільки ті громадяни України, які легально перебувають в країні, наприклад, мають карту тимчасового чи постійного проживання. Наявність медичного страхування не є обов'язковою умовою.

"Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також будуть щеплювати коштом бюджету країни", - пояснили в польському МОЗі.

Для щеплення від коронавірусу українцям доведеться пред'явити паспорт.

За даними польської влади, в Польщі на початок 2020 року перебували близько 1,3 млн українців. Станом на січень 2021 року карти тимчасового чи постійного перебування в Польщі мали понад 244 тисячі громадян України.

Нагадаємо, 8 лютого Польща отримала першу партію COVID-вакцини Pfizer. У країну привезли 120 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Польща планує у першому кварталі 2021 року вакцинувати від коронавірусу 3 млн людей. Станом на початок лютого було вакциновано понад 1,17 млн громадян.

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