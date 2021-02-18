Українці зможуть отримати COVID-щеплення в Польщі, але є умова

Українці, які проживають на території Польщі, зможуть безплатно отримати щеплення від коронавірусу. Вакцинація іноземців в Польщі розпочнеться на третьому етапі.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі, передає "Укрінформ" .

Отримати COVID-щеплення зможуть тільки ті громадяни України, які легально перебувають в країні, наприклад, мають карту тимчасового чи постійного проживання. Наявність медичного страхування не є обов'язковою умовою.

"Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також будуть щеплювати коштом бюджету країни", - пояснили в польському МОЗі.

Для щеплення від коронавірусу українцям доведеться пред'явити паспорт.

За даними польської влади, в Польщі на початок 2020 року перебували близько 1,3 млн українців. Станом на січень 2021 року карти тимчасового чи постійного перебування в Польщі мали понад 244 тисячі громадян України.