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Украинцы смогут получать информацию о судебных заседаниях и решениях в "Дії"

Фото: украинцы смогут получать информацию о судебных заседаниях и решениях в "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине разрешат передачу информации о судебных заседаниях и решениях через приложение "Дія". Рада поддержала соответствующий законопроект во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Изменения были внесены в закон "Про судоустройство и статус судей". Они предусматривают возможность предоставления информации о суде, рассматривающем дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания при помощи мобильного приложения "Дія".

Также документ вводит норму, согласно которой украинцы смогут получить через "Дію" решение суда в электронной форме.

"Предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет информирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее стало известно, что для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.

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