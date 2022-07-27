Украинцы смогут получать информацию о судебных заседаниях и решениях в "Дії"
В Украине разрешат передачу информации о судебных заседаниях и решениях через приложение "Дія". Рада поддержала соответствующий законопроект во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Изменения были внесены в закон "Про судоустройство и статус судей". Они предусматривают возможность предоставления информации о суде, рассматривающем дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания при помощи мобильного приложения "Дія".
Также документ вводит норму, согласно которой украинцы смогут получить через "Дію" решение суда в электронной форме.
"Предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет информирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее стало известно, что для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.