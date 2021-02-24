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Украинцы смогут поехать без виз на Карибское море в Гренаду уже с 1 марта

Автор: РБК-Украина

С 1 марта 2021 года украинцы будут иметь право путешествовать в Гренаду без необходимости оформлять визу. В этот день вступает в силу соглашение между правительствами обеих стран об отмене визовых требований.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в Facebook.

Согласно положениям соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

В то же время в документе отмечается, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

В ГАРТ напомнили, что соглашение было подписано 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.

Отметим, Гренада - это маленькое островное государство в Карибском море, где туризм является основой экономики.

Напомним, 17 февраля посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинцы еще несколько месяцев не смогут путешествовать в страны Евросоюза в рамках безвизового режима. Но, по ее мнению, вакцинация от COVID-19 должна ускорить открытие границ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом для Украины после пандемии COVID.

При этом виц-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что вакцина от COVID станет новым безвизом.

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