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Українці зможуть поїхати без віз на Карибське море в Гренаду вже з 1 березня

Автор: РБК-Україна

З 1 березня 2021 року українці матимуть право подорожувати в Гренаду без необхідності оформлювати візу. Цього дня набуває чинності угода між урядами обох країн про скасування візових вимог.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) у Facebook.

Згідно з положенням угоди, громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом.

Водночас в документі зазначається, протягом 180 днів загальний строк перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох.

В ДАРТ нагадали, що угода була підписана 16 липня 2020 року задля спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною та Гранадою.

Зазначимо, Гренада - це маленька острівна держава в Карибському морі, де туризм є основою економіки.

Нагадаємо, 17 лютого посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що українці ще кілька місяців не зможуть подорожувати в країни Євросоюзу в рамках безвізового режиму. Але, на її думку, вакцинація від COVID-19 повинна прискорити відкриття кордонів.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом для України після пандемії COVID.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вакцина від COVID стане новим безвізом.

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