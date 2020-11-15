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Украинцы смогут подписывать декларации с врачами в онлайн-режиме

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме. Также появится база врачей, которые будут консультировать пациентов с COVID-19 и вести их лечение.

Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, нужно решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн.

"У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - отметил Степанов.

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Он также рассказал, что появится база врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов без семейного врача. Кроме того, такие пациенты должны получить контакты врача, который будет вести их все время заболевания COVID-19.

"Такие врачи должны быть во всех регионах Украины", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанов заболел коронавирусом.

Позже он заявил, что хочет пройти через эту болезнь как обычный пациент и испытать на себе украинский протокол лечения COVID-19.

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