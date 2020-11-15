Українці зможуть підписувати декларації з лікарями в онлайн-режимі

Найближчим часом українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями в онлайн-режимі. Також з'явиться база лікарів, які будуть консультувати пацієнтів з COVID-19 та вести їх лікування.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, потрібно вирішити проблему підписання декларації з сімейними лікарями онлайн.

"У людей, хворих на COVID-19, повинна бути така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня", - зазначив Степанов.

Він також розповів, що з'явиться база лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря. Крім того, такі пацієнти мають отримати контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання на COVID-19.

"Такі лікарі повинні бути у всіх регіонах України", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степанов захворів на коронавірус.

Пізніше він заявив, що хоче пройти через цю хворобу як звичайний пацієнт і випробувати на собі український протокол лікування COVID-19.