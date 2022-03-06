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Украинцы смогут отправлять гуманитарку Новой почтой бесплатно

Автор: Наталья Скороход

Украинцы смогут отправлять посылки с гуманитарной помощью защитникам украины и гражданским "Новой почтой". Для этого в работающих отделениях открыли "гуманитарные уголки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отправлять в посылках можно:

  • продукты длительного хранения
  • медикаменты
  • средства личной гигиены
  • другие необходимые в условиях военного положения вещи.

"Чтобы отправить гуманитарный багаж бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты", которые на текущий момент работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинцы могут помогать военным на Укрпочте. Там будут принимать платежи для помощи армии.

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