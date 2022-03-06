Українці зможуть відправляти гуманітарку Новою поштою безкоштовно

Українці зможуть відправляти посилки з гуманітарною допомогою захисникам України та цивільним "Новою Поштою". Для цього у працюючих відділеннях відкрили "Гуманітарні куточки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Відправляти в посилках можна:
"Щоб відправити гуманітарний багаж безкоштовно, клієнти повинні принести його в відділення "Нової пошти", які на поточний момент працюють, і відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українці можуть допомагати військовим на Укрпошті. Там прийматимуть платежі для допомоги армії.
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