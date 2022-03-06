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Українці зможуть відправляти гуманітарку Новою поштою безкоштовно

Автор: Наталья Скороход

Українці зможуть відправляти посилки з гуманітарною допомогою захисникам України та цивільним "Новою Поштою". Для цього у працюючих відділеннях відкрили "Гуманітарні куточки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Відправляти в посилках можна:

  • продукти тривалого зберігання
  • медикаменты
  • засоби особистої гігієни
  • інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

"Щоб відправити гуманітарний багаж безкоштовно, клієнти повинні принести його в відділення "Нової пошти", які на поточний момент працюють, і відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українці можуть допомагати військовим на Укрпошті. Там прийматимуть платежі для допомоги армії.

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