UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут обменять наличные гривны на евро еще в одной стране ЕС

Фото: обмен гривны на евро возможен в Латвии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули страну и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро. Это можно будет сделать с 5 сентября по фиксированному обменному курсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно соглашению, которое заключили Национальный банк Украины и Банк Латвии, граждане Украины, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну в евро. Обмен можно провести в определенных отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет проводиться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.

"Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы или комиссий со стороны латвийских банков", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины уже заключены соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Италии и других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины