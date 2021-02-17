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Украинцы смогут менять место регистрации онлайн: когда запустят услугу

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:44
Украинцы смогут менять место регистрации онлайн: когда запустят услугу Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины планирует в апреле оцифровать и запустить услугу изменения места регистрации. Это позволит изменять регистрацию онлайн.

Об этом во время заседания Кабинета министров зазявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифрового государства.

"В апреле мы планируем оцифровывать и запустить самую популярную услугу в нашей стране - изменение места регистрации. Сделать ее в формате онлайн", - заявил Федоров.

Напомним, ранее Федоров анонсировал, что с апреля в приложении "Дия" появятся шесть новых сервисов.

Также сообщалось, что с сентября в Украине хотят запретить чиновникам требовать от украинцев бумажные документы. Соответствующий законопроект уже готовят в Минцифры.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Минцифра планирует создать Национальный центр бронирования государственных информресурсов. Это позволит уберечь госданные от кибератак.

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