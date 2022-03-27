Украинцы смогут фиксировать ущерб от боевых действий через "Дию". Кабмин принял постановление

Кабинет министров Украины принял постановление о порядке сбора и учета информации через портал и приложение "Дия" о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий.

Об этом 27 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Постановление вступит в силу через неделю.

Так, каждый гражданин Украины, чей дом был разрушен в результате российской военной агрессии против нашей страны и боевых действий, сможет через "Дию" прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы правительство могло подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно государству на восстановление.

"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас - со сбора информации и фиксации убытков", - отметил премьер.