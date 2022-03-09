Украинцы не сдадутся, несмотря на все усилия врага, - Елена Зеленская обратилась к мировым СМИ
Елена Зеленская в письме к иностранным СМИ призвала продолжать писать правду и поддержать Украину в информационной войне с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Первая леди Украины через открытое письмо обратилась к ведущим мировым СМИ. Так, Елена Зеленская призвала ведущие страны закрыть небо над Украиной и таким образом сократить количество новых жертв войны.
В своем письме Зеленская также восхищается самоотдачей, мужеством и стойкостью духа всех украинцев. По ее словам, сейчас все украинцы стали армией, и все стали волонтерами, что существенно смешало планы нападавшего.
"Если не остановить Путина, который угрожает начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места", - отметила первая леди.
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