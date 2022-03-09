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Українці не здадуться, незважаючи на всі зусилля ворога, - Олена Зеленська звернулася до світових ЗМІ

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Середа 09 березня 2022 02:25
Українці не здадуться, незважаючи на всі зусилля ворога, - Олена Зеленська звернулася до світових ЗМІ Олена Зеленська (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Олена Зеленська в листі до іноземних ЗМІ закликала продовжувати писати правду і підтримати Україну в інформаційній війні з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Перша леді України через відкритий лист звернулася до провідних світових ЗМІ. Так, Олена Зеленська закликала провідні країни закрити небо над Україною і таким чином скоротити кількість нових жертв війни.

У своєму листі Зеленська також захоплюється самовіддачею, мужністю і стійкістю духу всіх українців. За її словами, зараз всі українці стали армією, і всі стали волонтерами, що істотно змішало плани нападника.

"Якщо не зупинити Путіна, який погрожує розпочати ядерну війну, у світі взагалі не залишиться безпечного місця", - зазначила перша леді.

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