Українці не здадуться, незважаючи на всі зусилля ворога, - Олена Зеленська звернулася до світових ЗМІ
Олена Зеленська в листі до іноземних ЗМІ закликала продовжувати писати правду і підтримати Україну в інформаційній війні з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Перша леді України через відкритий лист звернулася до провідних світових ЗМІ. Так, Олена Зеленська закликала провідні країни закрити небо над Україною і таким чином скоротити кількість нових жертв війни.
У своєму листі Зеленська також захоплюється самовіддачею, мужністю і стійкістю духу всіх українців. За її словами, зараз всі українці стали армією, і всі стали волонтерами, що істотно змішало плани нападника.
"Якщо не зупинити Путіна, який погрожує розпочати ядерну війну, у світі взагалі не залишиться безпечного місця", - зазначила перша леді.
Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.