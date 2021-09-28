Украинцы считают самым эффективным во внешней политике Порошенко, - опрос

Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО и считают наиболее эффективным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного центром " SOCIS ".

Согласно исследованию, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% - против.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.

Также Украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных.

17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% - Владимира Зеленского. Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1% и Виктора Ющенко - 4,9%.

Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Петра Порошенко.

16,1% - считают таким политиком Владимира Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсмана, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.

45,4% опрошенных отметили, что проведение "Крымской платформы" - это событие, которое не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины, 19,8% - считают, что это приближает возвращение Крыма, а 9,2% - убеждены, что это осложнит возвращение Крыма.

Опрос проводился 16-21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.