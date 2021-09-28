Українці вважають найефективнішим у зовнішній політиці Порошенка, - опитування

Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО та вважають найбільш ефективним в міжнародній політиці п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного центром " SOCIS ".

Згідно з дослідженням, в разі проведення найближчим часом референдуму про вступ України до Європейського Союзу - 61,4% українців проголосували б "за", а 26,4% - проти.

Вступ України до НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% - проти.

Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п’ятого президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних.

17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського. Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.

Крім того, найбільш спроможним серед українських політиків ефективно забезпечити інтеграцію України до ЄС та НАТО 21,8% опитаних українців вважають Петра Порошенка.

16,1% - вважають таким політиком Володимира Зеленського, 3,6% - Володимира Гройсмана, 3,3% - Ігоря Смешка, 2,8% - Юлію Тимошенко, 2,1% - Дмитра Разумкова, 1,8% - Юрія Бойка і 1,3% - Євгена Мураєва. Решта політиків не набрали 1%.

45,4% опитаних зазначили, що проведення "Кримської платформи" - це подія, яка не має жодного практичного впливу на повернення Криму до складу України, 19,8% - вважають, що це наближає повернення Криму, а 9,2% - переконані, що це ускладнить повернення Криму.

Опитування проводилось 16-21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країниі. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки 2,4%.