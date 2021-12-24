Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе

Так, на вопрос "Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале - марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины?" преобладали положительные ответы - 52% (23% - "да, вполне", 29% - "скорее да"), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% - "скорее нет", 12% - "точно нет").

С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором - по мнению респондентов - было именно военное преимущество Российской Федерации - 3.85 по 5-тибальной шкале (оценки 4 и 5 этого фактора выставили 59% опрошенных). Также украинцы практически одинаково по 5-тибальной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной по результатам Революции Достоинства - 3.78 и 3.73 соответственно.

Интересны оценки украинцев двух "конспирологических" версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, "в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя". 38% опрошенных выставило этому фактору оценки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украины - 3.58).

Вторая "конспирологическая версия" возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело "избавиться от пророссийского электората, проживавшего в Крыму". Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и вновь крупнейшими "конспирологами" оказались жители Западной Украины - 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

В той или иной степени верным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным - 62%.

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

В той или иной степени верным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным - 62%.

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Он обвиняется менее половины (39%) респондентов. Президент Украины Александр Турчинов, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между "осторожным оптимизмом" и "умеренным скептицизмом": ожидают возвращения Крыма 46%, из них только 4% - в ближайшей перспективе, треть (33%) считает, что Крым вернуть не удастся при 21% тех, кто затруднился ответить. Меньше оптимистов на Востоке - 27%.