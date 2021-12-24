Українці вважають, що у 2014 році країна могла зберегти Крим у своєму складі

Так, на запитання "Чи могли б рішення нової влади у Києві у лютому - березні 2014 року зберегти Крим у складі України?» переважали позитивні відповіді - 52% (23% - "так, цілком", 29% - "швидше так"), третина опитаних (32%) заперечували наявність можливостей у тодішньої нової влади утримати Крим (19% - "швидше ні", 12% - "точно ні").

З іншого боку, серед причин втрати Криму у 2014 році вагомим фактором - на думку респондентів - була саме військова перевага Російської Федерації - 3.85 за 5-тибальною шкалою (оцінки 4 та 5 цього фактору виставили 59% опитаних).

Також українці практично однаково за 5-тибальною шкалою оцінюють такі фактори як помилки екс-президента Віктора Януковича та його влади, так і нової влади, сформованої за результатами Революції Гідності, - 3.78 та 3.73, відповідно.

Цікавими є оцінки українцями двох "конспірологічних" версій здачі Криму без бою. Згідно з першою, це сталося в результаті домовленостей Заходу з Росією, "в рамках яких Захід змусив Україну здати Крим без бою" . 38% опитаних виставило цьому фактору оцінки 4 та 5, а середньозважена оцінка склала 3.2 (максимальна зафіксована на Західній Україні - 3.58).

Друга "конспірологічна версія" покладає вину за здачу Криму без бою на нове керівництво України, яке хотіло "позбутися проросійського електорату, який проживав у Криму". Цей фактор на 4 та 5 підтримали лише чверть (25%) опитаних, середньозважена оцінка склала 2.79 (і знову найбільшими "конспірологами" виявилися жителі Західної України - 3.4; тут оцінки 4 та 5 даному фактору виставили 45% опитаних).

Водночас абсолютна більшість українців (51%) тією чи іншою мірою впевнена, що ЗСУ у Криму мали чинити збройний опір агресорам, в той час, як протилежної думки дотримується лише третина опитаних.

Тією чи іншою мірою правильним рішення про здачу Криму без бою вважають лише 18% респондентів, тією чи іншою мірою неправильним - 62%.

Говорячи про відповідальних за те, що Крим був зданий без бою, українці не покладають всю провину на позбавленого на той момент президентських повноважень Віктора Януковича. Його звинувачують менше половини (39%) респондентів. Президента України Олександра Турчинова, який на той момент був верховним головнокомандуючим, відповідальним у першу чергу вважають 24% українців. Втім, тією чи іншою мірою (в 1-у, 2-у чи 3-ю чергу) Турчинова у здачі Криму без бою вважають винними вже 53% опитаних. Також українці звинувачують олігархів, армію та самих кримчан.

Надії українців на повернення Криму до складу України перебувають десь між "обережним оптимізмом" та "помірним скептицизмом": очікують повернення Криму 46%, з них лише 4% - у найближчій перспективі, третина (33%) вважає, що Крим повернути не вдасться при 21% тих, хто не зміг відповісти. Найменше оптимістів на Сході - 27%.