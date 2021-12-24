Українці вважають, що у 2014 році країна могла зберегти Крим у своєму складі

Понад половина українців вважають, що Україна могла зберегти Крим у своєму складі. При цьому більшість вважає неправильним рішення тодішньої влади віддати півострів без бою та не звинувачує у тому, що трапилося, одного лише відстороненого на той час президента Віктора Януковича.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group" 17-20 грудня 2021 року.
Так, на запитання "Чи могли б рішення нової влади у Києві у лютому - березні 2014 року зберегти Крим у складі України?» переважали позитивні відповіді - 52% (23% - "так, цілком", 29% - "швидше так"), третина опитаних (32%) заперечували наявність можливостей у тодішньої нової влади утримати Крим (19% - "швидше ні", 12% - "точно ні").
З іншого боку, серед причин втрати Криму у 2014 році вагомим фактором - на думку респондентів - була саме військова перевага Російської Федерації - 3.85 за 5-тибальною шкалою (оцінки 4 та 5 цього фактору виставили 59% опитаних).
Також українці практично однаково за 5-тибальною шкалою оцінюють такі фактори як помилки екс-президента Віктора Януковича та його влади, так і нової влади, сформованої за результатами Революції Гідності, - 3.78 та 3.73, відповідно.
Цікавими є оцінки українцями двох "конспірологічних" версій здачі Криму без бою. Згідно з першою, це сталося в результаті домовленостей Заходу з Росією, "в рамках яких Захід змусив Україну здати Крим без бою" . 38% опитаних виставило цьому фактору оцінки 4 та 5, а середньозважена оцінка склала 3.2 (максимальна зафіксована на Західній Україні - 3.58).
Друга "конспірологічна версія" покладає вину за здачу Криму без бою на нове керівництво України, яке хотіло "позбутися проросійського електорату, який проживав у Криму". Цей фактор на 4 та 5 підтримали лише чверть (25%) опитаних, середньозважена оцінка склала 2.79 (і знову найбільшими "конспірологами" виявилися жителі Західної України - 3.4; тут оцінки 4 та 5 даному фактору виставили 45% опитаних).
Водночас абсолютна більшість українців (51%) тією чи іншою мірою впевнена, що ЗСУ у Криму мали чинити збройний опір агресорам, в той час, як протилежної думки дотримується лише третина опитаних.
Говорячи про відповідальних за те, що Крим був зданий без бою, українці не покладають всю провину на позбавленого на той момент президентських повноважень Віктора Януковича. Його звинувачують менше половини (39%) респондентів. Президента України Олександра Турчинова, який на той момент був верховним головнокомандуючим, відповідальним у першу чергу вважають 24% українців. Втім, тією чи іншою мірою (в 1-у, 2-у чи 3-ю чергу) Турчинова у здачі Криму без бою вважають винними вже 53% опитаних. Також українці звинувачують олігархів, армію та самих кримчан.
Надії українців на повернення Криму до складу України перебувають десь між "обережним оптимізмом" та "помірним скептицизмом": очікують повернення Криму 46%, з них лише 4% - у найближчій перспективі, третина (33%) вважає, що Крим повернути не вдасться при 21% тих, хто не зміг відповісти. Найменше оптимістів на Сході - 27%.
Дослідження проводилось компанією "Active Group" 17-20 грудня 2021 року методом особистого інтерв’ю (face-to-face). Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 2656 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,9% для загального опитування і 4,9% для кожного з макрорегіонів.