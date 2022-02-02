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Украинцы рассказали, что будут делать в случае вторжения России

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Украина, Среда 02 февраля 2022 13:32
Украинцы рассказали, что будут делать в случае вторжения России Фото: почти половина украинцев присоединится к отпору агрессии России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В случае нового вторжения России около 43% украинцев готовы в той или иной форме присоединиться к отпору агрессии. Постараются выехать из страны 4% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы"и Центра Разумкова.

Так, 10,5% готовы будут присоединиться к Вооруженным силам Украины на фронте; 9% присоединились бы к добровольческим силам, а еще 23% готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, как донор крови и т.п.).

В то же время просто будут пытаться выжить и не делать ничего особенного - 18,5%, уехать из страны могут попробовать 4%, а еще 22,5% в принципе не верят, что новое вторжение когда-нибудь произойдет.

Украинцы рассказали, что будут делать в случае вторжения России

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией среди 2018 респондентов Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в январе 2022 года 48,1% респондентов считают реальной угрозе вторжения России на территорию Украины. Думают, что вторжения не будет, 39,1% опрошенных.

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