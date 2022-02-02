Українці розповіли, що робитимуть у разі вторгнення Росії
У разі нового вторгнення Росії близько 43% українців готові в тій чи іншій формі долучитися до відсічі агресії. Намагатимуться виїхати з країни 4% громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Так, 10,5% готові будуть приєднатися до Збройних сил України на фронті; 9% приєдналися б до добровольчих сил, а ще 23% готові надавати посильну невійськову допомогу (грошима, роботою, як донор крові тощо).
Водночас просто намагатимуться вижити і не робитимуть нічого особливого - 18,5%, виїхати з країни можуть спробувати 4%, а ще 22,5% в принципі не вірять, що нове вторгнення коли-небудь станеться.
Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією серед 2018 респондентів Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.