ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы провалили последнюю гонку шестого этапа биатлонного Кубка мира

Новина українською →
Рупольдинг, Воскресенье 16 января 2022 16:19
Украинцы провалили последнюю гонку шестого этапа биатлонного Кубка мира Фото: лучший из украинцев Дмитрий Пидручный финишировал 40-м при 7-м стартовом номере (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Рупольдинге завершилась последняя гонка шестого этапа Кубка мира. Победу в мужском преследовании одержал француз Кантен Фийон Майе, все четыре украинца оказались за пределами топ-30.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

На старт преследования украинцы выходили на весьма перспективных позициях: Дмитрий Пидручный имел седьмой стартовый номер, Богдан Цимбал 17-й, Артем Прима 22-й и Антон Дудченко 26-й. Однако сама гонка абсолютно для всех представителей Украины стала провальной. Причем провальной в стрельбе.

Лучшим по этому показателю стал Прима с аж четырьмя промахами. Цимбал и Дудченко совершили по пять промахов, Пидручный и вовсе шесть раз стрелял в "молоко". В итоге значительный регресс по позициям у всех. Лучшим среди украинцев стал Пидручный с 40-м результатом, закрыв таким образом зачетную зону (+1 очко), потеряв при этом аж 33 позиции. Прима показал 42-й результат, Цимбал - 46-й, а Дудченко - 51-й.

Победитель же гонки Фийон Майе сохранил свое место на старте, несмотря на два промаха. Второе место у россиянина Александра Логинова, третий - белорус Антон Смольский.

Результаты:

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6

2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольский (1+1+0+0) +13,1

...

40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

В индивидуальном зачете Кубка мира продолжает лидировать Фийон Майе. У француза 581 очко. Вторым идет швед Себастьян Самуэльсен - 484 балла, третий еще один представитель Франции Эмильен Жаклен - 470. Лучшим среди украинцев остается Дмитрий Пидручный - 148 очков и 31-е место.

Отметим, этап Кубка мира в Рупольдинге стал предпоследним перед зимними Олимпийскими играми. На следующей неделе биатлонисты еще проведут этап в итальянском Анхольц-Антерсельве.

Сегодня также состоялось женское преследование. Обе украинки, которые вышли на старт - Юлия Джима и Ирина Петренко, попали в зачетную зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины