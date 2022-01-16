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Українці провалили останню гонку шостого етапу біатлонного Кубка світу

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Рупольдинг, Неділя 16 січня 2022 16:19
Українці провалили останню гонку шостого етапу біатлонного Кубка світу Фото: кращий з українців Дмитро Підручний фінішував 40-м при 7-му стартовому номері (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Рупольдингу завершилася остання гонка шостого етапу Кубка світу. Перемогу в чоловічому переслідуванні здобув француз Кантен Фійон Майє, всі чотири українці опинилися за межами топ-30.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

На старт переслідування українці виходили на вельми перспективних позиціях: Дмитро Підручний мав сьомий стартовий номер, Богдан Цимбал 17-й, Артем Прима 22-й і Антон Дудченко 26-й. Однак сама гонка абсолютно для всіх представників України стала провальною. Причому провальною у стрільбі.

Кращим за цим показником став Прима з аж чотирма промахами. Цимбал і Дудченко здійснили по п'ять промахів, Підручний і зовсім шість разів стріляв у "молоко". У підсумку значний регрес по позиціях у всіх. Кращим серед українців став Підручний з 40-м результатом, закривши таким чином залікову зону (+1 очко), втративши при цьому аж 33 позиції. Прима показав 42-й результат, Цимбал - 46-й, а Дудченко-51-й.

Переможець же гонки Фійон Майє зберіг своє місце на старті, незважаючи на два промахи. Друге місце у росіянина Олександра Логінова, третій-Білорус Антон Смольський.

Результат:

1. Кантен Фійон Майє (1+0+0+1) 31:30,6

2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1

...

40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

В індивідуальному заліку Кубка світу продовжує лідирувати Фійон Майє. У француза 581 очко. Другим йде швед Себастьян Самуельсен - 484 бали, третій ще один представник Франції Емільєн Жаклен - 470. Кращим серед українців залишається Дмитро Підручний-148 очок і 31-е місце.

Зазначимо, етап Кубка світу в Рупольдингу став передостаннім перед зимовими Олімпійськими іграми. Наступного тижня біатлоністи ще проведуть етап в італійському Анхольц-Антерсельві.

Сьогодні також відбулося жіноче переслідування. Обидві Українки, які вийшли на старт - Юлія Джима та Ірина Петренко, потрапили в залікову зону.

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