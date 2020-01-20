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Українці в минулому році стали більше літати і менше їздити на потягах

Новини » Економіка     20.01.2020 - 17:11
Українці в минулому році стали більше літати і менше їздити на потягах
Фото: аеропорт (РБК-Україна)

За рік число пасажирів поїздів скоротилося на 1,9%, пасажирів літаків - зросло на 8,8%

У 2019 році всіма видами транспорту України виконано пасажирооборот в обсязі 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Українці в минулому році стали більше літати і менше їздити на потягах

ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, послугами пасажирського транспорту скористалося 4262,4 млн пасажирів, що на 5,0% менше, ніж рік тому.

Найбільше зростання зафіксовано в авіаційному транспорті України: за 2019 рік пасажирооборот зріс на 16,1% до 30058,6 млн пасажиро-кілометрів, а кількість пасажирів збільшилася на 8,8% до 13,6 млн.

У залізничному транспорті пасажирооборот зберігся на рівні 28680,8 млн пасажиро-кілометрів, проте кількість пасажирів скоротилася на 1,9% до 155,0 млн.

Українці в минулому році стали більше літати і менше їздити на потягахukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної авіаційної служби України, пасажиропотоки через аеропорти України за 2019 рік зросли у порівнянні з попереднім 2018 роком на 18,5% і склали 24,3 млн осіб в т.ч. у міжнародному сполученні - на 19,8% і склали 22,0 млн осіб.

Відзначимо, у 2018 році найбільше зростання зафіксовано в авіаційному транспорті України: за 2018 рік кількість пасажирів збільшилася на 17% до 12,4 млн, а пасажирооборот зріс на 25% до 25432,6 млн пасажиро-кілометрів.

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