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Украинцы прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 20:47
Украинцы прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, - Пентагон Фото: США направят в Украину дроны-камикадзе Switchblade 600 (AeroVironment.Inc)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков. Вооруженные силы Украины полностью адаптируются к активности России на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, обучение на Switchblade прошли около десятка украинских военнослужащих, которые уже находятся в США. Ожидается, что они скоро вернутся в Украину.

Представитель Минобороны США добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности там на востоке Украины.

Напомним, ранее стало известно о планах Пентагона заказать и отправить в Украину новейшие беспилотники Switchblade. Дроны оснастят противотанковыми боеголовками.

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