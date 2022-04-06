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Українці пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, - Пентагон

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Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 20:47
Українці пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, - Пентагон Фото: США направлять в Україну дрони-камікадзе Switchblade 600 (AeroVironment.Inc)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Група українців пройшла навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетехніки і танків. Збройні Сили України повністю адаптуються до активності Росії на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, навчання на Switchblade пройшли близько десятка українських військовослужбовців, які вже знаходяться в США. Очікується, що вони скоро повернуться в Україну.

Представник Міноборони США додав, що українські сили повністю адаптуються і пристосовуються в режимі реального часу до зусиль Росії з активізації своєї діяльності там на сході України.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани Пентагону замовити і відправити в Україну новітні безпілотники Switchblade. Дрони оснастять протитанковими боєголовками.

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