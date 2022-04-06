Українці пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, - Пентагон

Група українців пройшла навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетехніки і танків. Збройні Сили України повністю адаптуються до активності Росії на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, навчання на Switchblade пройшли близько десятка українських військовослужбовців, які вже знаходяться в США. Очікується, що вони скоро повернуться в Україну. Представник Міноборони США додав, що українські сили повністю адаптуються і пристосовуються в режимі реального часу до зусиль Росії з активізації своєї діяльності там на сході України.