Украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина. По его словам, это показывает число выздоровевших и заболевших в стране в последние дни.

Об этом шла речь на совещании главы государства с представителями правительства и правоохранительных ведомств, передает пресс-служба Офиса президента.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - сообщил Зеленский.

При этом силовики выписали 235 штрафов за последние сутки из-за нарушений карантина в Украине, а с начала проверок составили почти 18 тысяч административных протоколов.

Отметим, ранее власти не единожды предупреждали украинцев, что в случае несоблюдения ограничений, карантин по всей стране снова могут ужесточить.

Напомним, в Украине второй день подряд число людей, поборовших COVID-19 преобладает над количеством тех, кто заболел.