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Украинцы не пожмут руки российским футзалистам перед полуфиналом Евро, – функционер

Автор: Андрей Вырва

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко в интервью рассказал, что происходит вокруг полуфинального матча чемпионата Европы между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta-ratings.

По словам Владыко, на полуфинальном матче ожидается аншлаг на трибунах, а это около 11 тысяч фанатов. Болельщики сборной Украины выкупили свою квоту на билеты, составлявшую 100 билетов.

Также он рассказал о финансовой мотивации для игроков. "Она была предусмотрена и ранее за успешное выступление на турнире. Но в случае победы над Россией есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали", – сказал президент ассоциации.

Сергей Владыко сказал, что украинские футзалисты не будут пожимать руки российским футзалистам перед полуфиналом Евро, потому что во время пандемии это опасно для здоровья.

По словам президента ассоциации футзала, УЕФА введет дополнительные меры безопасности для болельщиков перед матчем.

Напомним, что главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко пообещал приложить максимум усилий для выхода в финал.

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