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Украинцы "постарели" на 15 лет: что это значит и в чем причина

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Все люди, которые в Украине переживают последствия войны, стали старше на 10-15 лет. Потому что болезни, которые нас настигали, например, в 60, теперь будут догонять в 45-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в интервью Украинской правде.

"Война и так уже имеет негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, стали старше на 10-15 лет. "Состарились" - это условно, потому что болезни, которые нас догоняли, например, в 60, теперь будут догонять в 45-50, в том числе из-за психологических изменений в нашем организме", - сказал Ляшко.

Он добавил, что инфаркты, инсульты, особенно сейчас, особенно на территориях, где есть ограничения по инфраструктуре, это опосредованные потери, которые приведут к высокой летальности в Украине из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Сегодня наибольшая летальность от сердечно-сосудистых болезней, на втором месте - онкологические, поскольку нет возможности раннего скрининга, говорит министр.

По словам Ляшко, люди во время войны не обращаются для профилактического осмотра, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях.

"А это означает длительное и дорогостоящее лечение, и не всегда эффективное. Поэтому у меня просьба ко всем: если вы находитесь в безопасных регионах и имеете проблемы со здоровьем или вы давно не были у семейного врача, попробуйте записаться и проконсультироваться, поскольку украинцы должны жить долго и быть здоровыми", - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, Британия предоставила Украине возможность бесплатно имплементировать в систему приложение GoodSAM. Это позволит медикам получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь.

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