Украинцы за последний месяц меньше тратили на еду и топливо, больше - на бытовую технику

Оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов ПриватБанка в августе 2022 года по сравнению с июлем выросли на 5,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

По данным пресс-службы, в августе украинцы меньше тратили на продукты питания - по сравнению с июлем объемы оплат карточками в продуктовых магазинах упал на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.

Почти на 10% уменьшились объемы безналичных расходов на топливо. На 4% уменьшились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.

В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%, а также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежду и обувь, и на 2,3% больше - на кафе и рестораны.