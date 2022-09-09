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Украинцы за последний месяц меньше тратили на еду и топливо, больше - на бытовую технику

Фото: половину денег украинцы тратят на еду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов ПриватБанка в августе 2022 года по сравнению с июлем выросли на 5,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

По данным пресс-службы, в августе украинцы меньше тратили на продукты питания - по сравнению с июлем объемы оплат карточками в продуктовых магазинах упал на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%.

Почти на 10% уменьшились объемы безналичных расходов на топливо. На 4% уменьшились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.

В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%, а также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежду и обувь, и на 2,3% больше - на кафе и рестораны.

Как сообщало РБК-Украина, в июле украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны.

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