Украинцы не попадут на матч сборной Украины в Казахстане: названа причина

Украинские болельщики не смогут наблюдать вживую за матчем против сборной Казахстана, который состоится 1 сентября 2021 года. УЕФА отменила квоту выездных фанатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола .

Матч против Казахстана в рамках квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 состоится 1 сентября в 17:00 по киевскому времени.

Согласно решению УЕФА относительно отмены квоты 5% билетов, украинские фанаты не смогут попасть на матч сборной. Это будет касаться всех сентябрьских матчей по отбору ЧМ-2022 и товарищеских встреч национальных сборных.

Отметим, что вышеупомянутое решение связано со вспышками коронавируса на территории Европы и большим количество матчей, которые запланировано сыграть в ближайшее время в рамках квалификации.