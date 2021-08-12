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Украинцы не попадут на матч сборной Украины в Казахстане: названа причина

Новина українською →
Швейцария , Четверг 12 августа 2021 22:26
Украинцы не попадут на матч сборной Украины в Казахстане: названа причина Фото: украинцы не попадут на матч сборной Украины в Казахстане (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские болельщики не смогут наблюдать вживую за матчем против сборной Казахстана, который состоится 1 сентября 2021 года. УЕФА отменила квоту выездных фанатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Матч против Казахстана в рамках квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 состоится 1 сентября в 17:00 по киевскому времени.

Согласно решению УЕФА относительно отмены квоты 5% билетов, украинские фанаты не смогут попасть на матч сборной. Это будет касаться всех сентябрьских матчей по отбору ЧМ-2022 и товарищеских встреч национальных сборных.

Отметим, что вышеупомянутое решение связано со вспышками коронавируса на территории Европы и большим количество матчей, которые запланировано сыграть в ближайшее время в рамках квалификации.

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