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Українці не потраплять на матч збірної України в Казахстані: названо причину

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Швейцарія , Четвер 12 серпня 2021 22:26
Українці не потраплять на матч збірної України в Казахстані: названо причину Фото: українці не потраплять на матч збірної України в Казахстані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські вболівальники не матимуть змогу спостерігати наживо за матчем збірної проти Казахстану, який відбудеться 1 вересня 2021 року. УЄФА скасувала квоту виїзних фанатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

Матч проти Казахстану, в рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2022 відбудеться 1 вересня о 17:00 за київським часом.

Відповідно до рішення УЄФА стосовно скасування квоти 5% квитків, українські фанати не матимуть змогу потрапити на матч збірної. Це стосуватиметься усіх вересневих матчів щодо відбору ЧС-2022 й товариських зустрічей національних збірних.

Відзначимо, що вищезгадане рішення пов’язане зі спалахами коронавірусу на території Європи та великою кількість матчів, які заплановано зіграти найближчим часом в рамках кваліфікації.

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