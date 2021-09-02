Украинцы получили возможность проверить лицензию больницы: Минздрав открыл реестр
Фото: МИНЗДРАВ открыл реестр лицензий (facebook.com/andriy sadovyi)
Министерство здравоохранения Украины открыло реестр медицинских лицензий. Это позволит пациентам самостоятельно проверить, имеет ли больница или другое медицинское учреждение соответствующую лицензию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opendatabot.
"Отныне пациенты получили возможность проверять, легально ли работает медицинское учреждение и имеет ли оно право предоставлять ты или другие услуги. Для самих клиник и медиков это возможность мониторить собственную лицензию и коллег по отрасли", - пояснили в сервисе.
В то же время сервис призыв министерство добавить в реестр лицензий коды компаний, адреса услуг и виды услуг, на которые выдана лицензия, чтобы он стал еще более полезным для пациентов.