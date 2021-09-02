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Украинцы получили возможность проверить лицензию больницы: Минздрав открыл реестр

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 15:33
Украинцы получили возможность проверить лицензию больницы: Минздрав открыл реестр Фото: МИНЗДРАВ открыл реестр лицензий (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины открыло реестр медицинских лицензий. Это позволит пациентам самостоятельно проверить, имеет ли больница или другое медицинское учреждение соответствующую лицензию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opendatabot.

"Отныне пациенты получили возможность проверять, легально ли работает медицинское учреждение и имеет ли оно право предоставлять ты или другие услуги. Для самих клиник и медиков это возможность мониторить собственную лицензию и коллег по отрасли", - пояснили в сервисе.

В то же время сервис призыв министерство добавить в реестр лицензий коды компаний, адреса услуг и виды услуг, на которые выдана лицензия, чтобы он стал еще более полезным для пациентов.

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Министерство здравоохранения Украины
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