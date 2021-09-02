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Українці отримали змогу перевірити ліцензію лікарні: МОЗ відкрив реєстр

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 15:33
Українці отримали змогу перевірити ліцензію лікарні: МОЗ відкрив реєстр Фото: МОЗ відкрив реєстр ліцензій (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України відкрило реєстр медичних ліцензій. Це дозволить пацієнтам самостійно перевірити, чи має лікарня чи інший медичний заклад відповідну ліцензію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opendatabot.

"Відтепер пацієнти отримали можливість перевіряти, чи легально працює медична установа та чи має вона право надавати ти чи інші послуги. Для самих клінік та медиків це можливість моніторити власну ліцензію та колег по галузі", - пояснили в сервісі.

Водночас сервіс заклика міністерство додати до реєстру ліцензій коди компаній, адреси послуг та види послуг, на які видана ліцензія, щоб він став ще більш корисним для пацієнтів.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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