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Украинцы получат цифровые документы на разрушенное жилье: решение Кабмина

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров утвердил единую форму, которая будет фиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев войсками Российской Федерации. Ущерб будет подтверждаться цифровыми документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Раньше такая справка составлялась в произвольной форме. Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже создана специальная комиссия, которая будет заниматься ущербом. Также появятся региональные комиссии на уровне общин. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему "Дія", в то время как все прежние акты будут оцифрованы и внесены в соответствующую базу.

На втором этапе будет проходить разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба. Над ней сейчас работает Министерство развития общин и территорий.

"Правительство ждет принятия закона, чтобы начать работать над процессом возмещения. Сейчас этот проект находится на рассмотрении в Верховной раде. Уверен, что народные депутаты поддержат столь важное для страны решение в ближайшее время", - добавил премьер.

Полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину.

Напомним, ранее Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявлял, что все, что украинцы потеряли из-за российского вторжения, будет возмещено за счет оккупанта.

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