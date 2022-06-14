Українці отримають цифрові документи на зруйноване житло: рішення Кабміну

"Раніше така довідка складалася в довільній формі. Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили або зруйнували житло, буде цифровий документ, що підтверджує його збиток. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже створена спеціальна комісія, яка буде займатися збитком. Також з'являться регіональні комісії на рівні громад. Всі нові акти будуть складені в цифровій формі через систему "Дія", в той час як решту актів оцифрують та внесуть у відповідну базу.

На другому етапі буде проходити розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитку. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад і територій.

"Уряд чекає прийняття закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей проект знаходиться на розгляді у Верховній раді. Упевнений, що народні депутати підтримають таке важливе для країни рішення найближчим часом", - додав прем'єр.

Повноцінний процес відшкодування почнеться відразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть в Україну.