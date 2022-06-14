ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы получат цифровые документы на разрушенное жилье: решение Кабмина

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 20:49
Украинцы получат цифровые документы на разрушенное жилье: решение Кабмина Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров утвердил единую форму, которая будет фиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев войсками Российской Федерации. Ущерб будет подтверждаться цифровыми документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Раньше такая справка составлялась в произвольной форме. Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже создана специальная комиссия, которая будет заниматься ущербом. Также появятся региональные комиссии на уровне общин. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему "Дія", в то время как все прежние акты будут оцифрованы и внесены в соответствующую базу.

На втором этапе будет проходить разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба. Над ней сейчас работает Министерство развития общин и территорий.

"Правительство ждет принятия закона, чтобы начать работать над процессом возмещения. Сейчас этот проект находится на рассмотрении в Верховной раде. Уверен, что народные депутаты поддержат столь важное для страны решение в ближайшее время", - добавил премьер.

Полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину.

Напомним, ранее Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявлял, что все, что украинцы потеряли из-за российского вторжения, будет возмещено за счет оккупанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Война России против Украины
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает