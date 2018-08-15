Украинцы получат 400 тысяч вакцин для профилактики полиомиелита

В ближайшее время вакцины будут доставлены в регионы, заявили в Министерстве здравоохранения

Украинские регионы получат 400 тысяч инактивированных вакцин для профилактики полиомиелита. Соответствующий приказ о распределении вакцин подписали в Министерстве здравоохранения Украины, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что поставка вакцин является плановой и осуществляется в соответствии с ежегодной потребностью, которую формируют регионы. В ведомстве уточнили, что уже в ближайшее время вакцины будут доставлены в регионы.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что лекарств от полиомиелита не существует, а предотвратить заболевание поможет вакцинация.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и международной практики.

Согласно новому календарю, детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно. Теперь вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй.