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Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС

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Польща, Субота 23 липня 2022 13:10
Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС Фото: українцям у Польщі доступний дозвіл на перетин кордонів країн ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Біженці з України отримали право на перетин кордону Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Його видаватимуть у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Польщі.

"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України - Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі і що дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перший повністю цифровий вигляд. на проживання у Європейському союзі", - йдеться у повідомленні.

Як отримати?

  • документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat (його можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS);
  • потрібна наявність PESEL (польський аналог українського ідентифікаційного коду);
  • необхідно отримати електронний підпис для створення кабінету (видається після звернення до одного з територіальних управлінь);

Які дає можливості

  • після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС.
  • дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Як повідомлялося, Верховна рада схвалила у першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки, які перебувають на території України". Президентський проект підтримав 321 депутат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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