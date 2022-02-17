Украинцы полностью осознают необходимость защищать собственную страну, - Ермак

Подавляющее большинство граждан полностью осознают необходимость защищать собственное государство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог главы Офиса президента Андрея Ермака на сайте lb.ua.
"Если бы они не делали это каждый раз, их государство уже давно прекратило бы свое существование. Они не раз оказывались на грани сокрушительного поражения, но всегда побеждали. И научились биться до последнего и воспринимать эту угрозу как повседневную данность. Но они не просто выжили во враждебном окружении, но и смогли добиться чрезвычайных экономических успехов и высокого уровня жизни", - уверяет глава Офиса президента.
По его словам, государственность Украины тоже рождалась в невероятных испытаниях. Миллионы украинцев веками мечтали о свободе и возможности самим определять свою судьбу. И никакие испытания их не сломают в будущем.
"Чем отличаются успешные люди и успешные страны? Они всегда четко понимают, к чему стремятся. Выбирают цель и вместе планируют шаги по ее достижению. Поэтому мы продолжаем строить сильную Украину, которую уважают, и с интересами которой считаются во всем мире. Наш выбор - единение не в словах, а в действиях. Украинский народ - единственная мощная сила в это сложное время для страны", - подчеркивает Ермак.
Он не отрицает, что украинцы сегодня находятся под огромным давлением.
"Но мы несгибаемы. И мы уже научились давить в ответ и отстаивать собственную позицию. Ведь никто не сделает это за нас", - уверен глава ОП.
Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов. Подробности переговоров - в материале РБК-Украина.