Украинцы поделились планами на отпуск: где намерены отдыхать

В 2021 году отпускные планы украинцев в целом вернулись к допандемическим показателям. В этом году 38% украинцев провели или планируют провести отпуск дома (в прошлом году таких было в полтора раза больше).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.
Кроме того, планируют отпуск:
Каждый восьмой житель Украины (13%) в этом году еще не был или не планирует отпуск (что сопоставимо с прошлогодними настроениями), а 6% - не определились (что сопоставимо с 2018-19 гг.).
Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за рубежом в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.