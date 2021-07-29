Українці поділилися планами на відпустку: де мають намір відпочивати

Крім того, планують відпустку:

21% респондентів - на морі в Україні (минулого року таких було в півтора рази менше),

13% - на дачі (так само як і минулого року),

6% - в іншому населеному пункті України (минулого року таких було в шість разів менше),

5% - на морі за кордоном (можна порівняти з минулим роком)

3% - в інших місцях за кордоном(що можна порівняти з 2018-19 рр.).

Кожен восьмий житель України (13%) цього року ще не був або не планує відпустку (що можна порівняти з торішніми настроями), а 6% - не визначилися (що можна порівняти з 2018-19 рр.).

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.