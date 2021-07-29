Українці поділилися планами на відпустку: де мають намір відпочивати

У 2021 році відпускні плани українців в цілому повернулися до допандемічних показників. Цього року 38% українців провели або планують провести відпустку вдома (минулого року таких було в півтора рази більше).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.
Крім того, планують відпустку:
Кожен восьмий житель України (13%) цього року ще не був або не планує відпустку (що можна порівняти з торішніми настроями), а 6% - не визначилися (що можна порівняти з 2018-19 рр.).
Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Докризовий рівень буде досягнутий у 2022 році.