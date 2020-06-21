Украинцы поделились планами на летний отпуск

Надежды на отпуск на море постепенно теряются
Вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска. На отпуск за границей рассчитывают 4% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group
По данным опроса, наибольшие изменения претерпели планы на отдых:
Вместе с тем планы украинцев на определенные виды отдыха этим летом вследствие карантина почти не претерпели изменений. Теперь планируют провести летний отпуск:
Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 год среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%
Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в начале июня каждый второй украинец (52%) ощутил снижение доходов за время правительственного карантина, введенного в марте для борьбы со вспышкой Covid-19.
Отметим, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.
Автор: Александр Белоус