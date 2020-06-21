Українці поділилися планами на літню відпустку

Спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки. На відпустку за кордоном розраховують 4% респондентів.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group

За даними опитування, найбільші зміни зазнали плани на відпочинок:

будинки - тепер його планують 49% (на 20% більше, ніж до карантину)

на морі в Україні - тепер його планують 10% (на 9% менше, ніж до карантину)

за кордоном - тепер його планують 2% (на 7% менше, ніж до карантину)

на морі за кордоном - тепер його планують 2% (на 6% менше, ніж до карантину)

Разом з тим плани українців на певні види відпочинку цим літом внаслідок карантину майже не зазнали змін. Тепер планують провести літню відпустку:

на дачі садовій ділянці - 13% (на 3% більше, ніж до карантину і стільки ж, як провели в минулому році)

в іншому місті, селі України - 5% (на 3% менше, ніж до карантину і майже стільки ж, як і провели в минулому році)

не планують літньої відпустки тепер 17% українців (на 3% менше, ніж до карантину і стільки ж, скільки не мали його і в минулому році)

Опитування проводилося в період з 10 по 16 червня 2020 рік серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, на початку червня кожен другий українець (52%) відчув зниження доходів за час урядового карантину, запровадженого в березні для боротьби зі спалахом Covid-19.

Зазначимо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).

При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року до квітня минулого року скоротилася на 0,4%.