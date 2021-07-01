UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцы озвучили планы на летний отпуск

Автор: Александр Белоус

По состоянию на первую половину июня 2021 года половина (48,2%) украинцев планируют отдыхать вне дома. Не имеют возможности отдохнуть летом 22,5% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

На первом месте по популярности, как и год назад, отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%).

На втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (11,3%). Третье место занимает отдых за границей - 9,2%. Планируют отдохнуть в селе 8,2% респондентов. В Крым, как и год назад, планирует ехать менее 1% опрошенных украинцев.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за рубежом в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
отпускКМИСопрос