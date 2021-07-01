Українці озвучили плани на літню відпустку

На першому місці за популярністю, як і рік тому, відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%).

На другому місці за популярністю - відпочинок на дачах та заміських будинках (11,3%). Третє місце займає відпочинок за кордоном - 9,2%. Планують відпочити у селі 8,2% респондентів. До Криму, як і рік тому, планує їхати менше 1% опитаних українців.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.