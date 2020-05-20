Украинцы оценили успешность власти в борьбе с экономическим кризисом

В середине мая 23% украинцев думают, что власть преуспела в деле предотвращения возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. В то же время, 62% опрошенных думают, что власть была неуспешной.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 16% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 60% считают, что власть была в этом неуспешной.

Кроме того, 19% респондентов сказали, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты; 61% участников исследования считают, власть не справилась с этим заданием.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса (в апреле - 54%). В то же время 16% больше опасаются эпидемии коронавирус в Украине (в апреле 26%).

Напомним, по данным опроса КМИС, в середине мая половина (51%) опрошенных считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавирус, 41% - придерживаются мнения, что неуспешная.