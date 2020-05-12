Украинцы оценили состояние своего здоровья

В апреле 2020 года 49% опрошенных украинцев оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определить, а 13% - как плохое или очень плохое. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, на протяжении последних нескольких лет самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается: если в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, то начиная с 2016 года этот показатель рос, и сейчас около половины граждан оценивают состояние собственного здоровья как хорошее.

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В то же время наблюдается закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет чувствуют себя здоровыми 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

Кроме того, мужчины считают свое здоровье несколько лучшим, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%.

Как и ранее, продолжает сохраняться связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния: чем лучше материальный уровень жизни, тем больше тех, кто имеет хорошее здоровье. Так, среди наименее обеспеченных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали лишь 20%, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (так или иначе могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 63%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 73% (Таблица 5). Чем выше уровень благосостояния, тем лучшие возможности для заботы о здоровье.

Также состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют 86%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 34%

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2024 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, половина украинцев 50,4% заявляют, что состояние их здоровья хорошее, еще 39,5% - удовлетворительное. При этом 10,1% респондентов сообщили, что состояние их здоровья плохое.

Отметим, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали свою жизнь несчастливой.